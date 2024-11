La caduta a causa del forte vento

Un grosso albero è caduto nel campus dell’Università di Salerno a Fisciano. Tre giovani, secondo quanto si apprende, avrebbero riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118.Probabile causa della caduta dell’albero il forte vento che da questa mattina sta sferzando la zona. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Si tratta di un 20enne, un 25enne e un 48enne, che hanno riportato lesioni multiple. L’albero, un grosso pino di 15 metri, è stato sradicato dal forte vento nei pressi dell’edificio della facoltà di ingegneria poco dopo le 13.30. Rimasti incastrati sotto l’albero, i tre sono stati liberati dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto. I sanitari del 118 hanno trasportato i feriti in codice rosso all’ospedale San Leonardo di Salerno. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato.

