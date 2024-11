Il sindacato di polizia Fsp ha attuato un flash mob davanti alla Prefettura di Torino per sensibilizzare le istituzioni sulla sicurezza e le condizioni lavorativa degli agenti. Sulle sagome di poliziotti diverse scritte come “Gli straordinari non possono essere pagati dopo due anni” e “Sono lo scudo che protegge i cittadini, non lo sfogo dei violenti”.

La sigla ha scritto una lettera al prefetto del capoluogo torinese, Donato Cafagna, da inoltrare alla presidenza del Consiglio e al Viminale, per chiedere interventi immediati. “E’ un documento che va a rivendicare la situazione torinese ma che è simile in tutta Italia. Ci vuole un cambio di passo. Non possiamo ricevere l’ordine di non reagire, nell’ultima manifestazione abbiamo avuto 19 feriti tra le forze dell’ordine e zero arresti. Siamo diventati la palestra d’Europa per tutti i criminali che vogliono giocare alla lotta contro lo Stato”, ha detto Luca Pantanella Segretario Generale Fsp Polizia di Stato di Torino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata