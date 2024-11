La piccola, sette anni, sarebbe ora in gravi condizioni

Tragedia a Botricello, in provincia di Catanzaro, dove una bambina di sette anni è caduta da una finestra del secondo piano di una casa famiglia e sarebbe ora in gravi condizioni. La madre, poche ore dopo, si è tolta la vita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sellia Marina stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

