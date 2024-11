Striscioni e murales per Ramy Elgaml sono stati affissi nel quartiere Corvetto, nella periferia di Milano, dopo la morte del 19enne di origine egiziana, avvenuta nella notte tra sabato e domenica, in un incidente stradale in via Ripamonti, dopo essere fuggito in moto all’alt dei carabinieri. Sui muri le scritte “Verità per Ramy e Fafa”, “Giustizia”, “Ramy per sempre nei nostri cuori” e, in strada, i resti di una notte di disordini e proteste, scoppiate tra via dei Cinquecento e via dei Panigarola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata