La vittima è un uomo di 52 anni. Il corpo senza vita è stato trovato all'esterno dell'abitazione

Una persona è morta con ogni probabilità a seguito di una esplosione causata dalla fuga di gas all’interno di un appartamento di Besenello, in Trentino. La vittima, di cui non sono ancora note le generalità, è stata recuperata dai vigili del fuoco, che stanno ancora effettuando le operazioni di bonifica, intervenuti assieme ai soccorritori. Sul posto anche il sindaco Cristian Comperini.

Corpo 52enne trovato all’esterno

È un uomo di 52 anni la vittima forse causata dall’esplosione provocata da una fuga di gas in un appartamento di via Trento a Besenello, in Trentino. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato all’esterno dell’abitazione da alcuni residenti che hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del corpo permanente di Trento e i volontari di Besenello che hanno messo in sicurezza l’area, i carabinieri cui spetta il compito di stabilire le cause del decesso del 52enne. Il sindaco, Cristian Comperini, ha detto che “all’interno dell’appartamento ci sarebbero segni di un’esplosione da fuga di gas”.

