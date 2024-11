Fugatti: "I servizi e tutte le nostre comunità possiamo fare davvero la differenza"

Lunedì, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, partirà in Trentino una nuova campagna di sensibilizzazione per richiamare tutti a un impegno comune. Un poster e un video saranno distribuiti su tutto il territorio. “L’immagine vuole trasmettere la consapevolezza che la lotta alla violenza sulle donne è una battaglia silenziosa ma essenziale, che richiede impegno costante, azioni mirate e un sostegno senza esitazioni da parte di ogni componente della società – ha detto il governatore Maurizio Fugatti -. Con questa iniziativa, la Provincia e gli enti partner vogliono ribadire che, solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, i servizi e tutte le nostre comunità possiamo fare davvero la differenza”.

