A Milano raffiche e freddo, in Toscana la boa della Gorgona ha registrato onde a 7 metri d'altezza

Vento forte e raffiche in diverse regioni italiane, oggi, 20 novembre. “Raffiche di vento fino a 115km/h sulla Gorgona e litorale centrale, oltre i 100-110 km/h sui rilievi. La boa della Gorgona ha registrato onde a più di 7 metri di altezza” scrive su Telegram il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, segnalando l’ondata di maltempo che questa notte e ancora questa mattina imperversa sulla Toscana costiera. “Nelle prossime ore – spiega Giani – ancora raffiche di vento intorno a 100 km/h su Arcipelago e litorale centrale, 60-80 km/h sulle zone interne. Ci sono interventi del sistema di Protezione Civile in corso per alcuni alberi caduti, prestiamo massima prudenza”.

Vento forte a Firenze

Sono infatti in corso da questa mattina, nel territorio dell’Alto Mugello, in provincia di Firenze, zona per la quale è stata emessa un’allerta arancione per vento forte, interventi dei vigili del fuoco per taglio di piante cadute sulla carreggiata. Segnalata anche la presenza di rami e foglie sulla viabilità di competenza. Personale della Città Metropolitana e vigili del fuoco stanno lavorando per liberare le strade. Le criticità vengono monitorate e tenute sotto controllo. La Sala integrata di protezione civile della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze raccomanda massima attenzione e prudenza alla guida limitando gli spostamenti non necessari e di evitare le attività all’aperto.

Maltempo in Molise

Notte di maltempo anche nel capoluogo molisano, dove raffiche di vento intenso hanno provocato danni e disagi. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale, impegnati nella rimozione di ostacoli e nella messa in sicurezza delle aree più colpite.

Tra gli interventi effettuati, alberi e rami caduti in alcune contrade sono stati prontamente rimossi, mentre in città grondaie sono state divelte in zone esposte al vento. In corso Bucci, un lucernario è stato staccato dalla furia del vento, senza però cadere sulla sopraelevata, evitando ulteriori problemi. Un altro intervento è stato necessario in via San Lorenzo, anche in questo caso senza danni rilevanti.

Disagi anche per i mastelli della raccolta differenziata, trascinati dal vento lungo le strade e, in alcuni casi, contro le auto in sosta. I cittadini segnalano la necessità di trovare soluzioni definitive per evitare che il problema, ricorrente in caso di forte vento, possa causare danni a cose o persone.

Maltempo nelle Marche

Continuano gli interventi dei vigili del fuoco nelle Marche, ben 155 interventi da questa mattina, a partire dalle 8:30, per fronteggiare i danni provocati dal forte vento. Ecco il riepilogo suddiviso per provincia: a Pesaro Urbino 32 interventi, ad Ancona 35 interventi; a Macerata 43; ad Ascoli 25 e a Fermo 20. Tra gli quelli più rilevanti si segnalano gli interventi avvenuti ad Ascoli Piceno, tra cui la messa in sicurezza della tensostruttura della palestra dell’Istituto Agrario, Rosora (Ancona) e Fabriano (Ancona).

Tetti scoperchiati a Milano

Il vento che da alcune ore si sta abbattendo su Milano e provincia sta impegnando le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano. Una ventina fino ad ora gli interventi coordinati dalla sala operativa di via Messina e che riguardano in particolare tetti scoperchiati, rami di alberi caduti che hanno danneggiato alcune vetture parcheggiate e cartelloni pubblicitari. Nel centro commerciale “Emilia” di Buccinasco le forti raffiche di vento hanno compromesso parzialmente il tetto. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le aree interessate procedendo alle necessarie bonifiche. Al momento non si registrano feriti.

