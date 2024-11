La giovane venne trovata dalla madre con il collo, addome e piedi legati con una corda dell'altalena

Diventa un giallo la morte di Larimar Annaloro la 15 enne trovata impiccata ad un albero il 5 novembre a Piazza Armerina in provincia di Enna. L’autopsia non ha rilevato fratture alle ossa cervicali, normale conseguenza di una morte per impiccagione. La giovane venne trovata dalla madre con il collo, addome e piedi legati con una corda dell’altalena.

In più le scarpe della ragazza non avrebbero residui di terra compatibili con quelli del terreno del giardino dove è morta. La procura di Enna e la procura per i minorenni continuano le indagini su un suicidio definito dagli inquirenti anomalo.

