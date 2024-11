L'attrice e insegnante di dizione a LaPresse: "Il mio modo di sopravvivere era rendermi invisibile, sono rinata quando è morto"

Botte, soprusi, privazioni. Chiusa in stanza, segregata, senza poter uscire, altrimenti erano ancora botte. Alessandra Battaglia, attrice, insegnante di dizione e autrice del libro ‘La tua voce è un drago alato’, ha alle spalle una storia fatta di violenza: un trascorso familiare che l’ha portata a un passo dalla morte. “Un passato di buio totale”, dice a LaPresse. “Maltrattamenti fisici e psicologici praticamente da quando sono nata fino ai 29 anni – racconta – Era mio padre, io sono rinata nel momento stesso in cui è morto“. Bastava un niente per scatenare l’ira del padre: “Ricordo da bambina ceffoni senza motivo, anche mentre studiavo. Mio padre faceva kung fu, sapeva dove colpire e come colpire. Il mio modo per sopravvivere era rendermi invisibile, la mia strategia il silenzio, non parlavo per non attirare l’attenzione“.

“Mi disse: ‘Preparati a morire'”

A fare da spartiacque nella vita della donna, la peggiore delle aggressioni subite dal padre, che la lascia tramortita e sotto shock. “Mi disse: ‘Preparati a morire'”, racconta. Battaglia ha 29 anni quando la subisce. In quel periodo ha già lasciato casa, vive con il suo compagno di allora, torna dai genitori a Ostia solo “per il cambio valigia”. Quel giorno, mentre si riveste per andar via, il padre fa irruzione nella sua stanza. “Era rosso in volto, acceso, infuriato. Dissi subito: ‘Sto andando via’”. Una frase che dà il via al pestaggio. Prima i pugni al volto: “La mia testa andava da destra a sinistra in maniera velocissima, ricordo che a un certo punto non vedevo più per i colpi che stavo subendo”. Lei cade a terra e il padre inizia a prenderla a calci, nella schiena, nell’addome. “Poi si è messo a cavalcioni, mi ha bloccata e ha preso un termosifone cercando di colpirmi – dice – Non so come sono riuscita a schivare quel colpo, lui però non si arrendeva, corse in cucina a prendere dei coltelli. Mi urlò: ‘Preparati a morire'”. In un attimo di lucidità, Battaglia compone un numero sul cellulare e lancia il telefono sotto un mobile dopo averlo messo in vivavoce, sperando che qualcuno senta quanto sta accadendo. Chiude la porta togliendo la chiave sperando di fermarlo. Ma il padre è una furia: la sfonda, la afferra per i capelli. “Ero già in un lago di sangue, i pezzi di vetro ficcati nella schiena”. È in quel momento che qualcuno bussa alla porta, sono i carabinieri: “Io urlo: ‘Aiuto’, loro arrivano e uno di loro mi dice: ‘Siamo arrivati in tempo. Prendi quello che puoi, qui non tornerai più‘”. Eppure “quante tornano dopo l’ospedale?”.

L’odissea giudiziaria

In ospedale, Alessandra Battaglia attende il suo turno e, quando finalmente un medico le si avvicina per visitarla, le chiede: “Sì, ma tu cos’hai fatto?“. “Ho perso la voce in quel momento, ero già sotto shock”, ricorda. È servito arrivare in Cassazione per vedere suo padre, morto dieci anni fa, condannato. In appello, “non avevano riconosciuto come reato il tentato omicidio”, eppure i referti medici erano chiari. “È grazie al mio avvocato, Giuseppe Zupo, che ha lavorato per me pro bono, che abbiamo fatto ricorso in Cassazione e abbiamo vinto”. Meno di un anno dopo i fatti, il giudice di primo grado aveva emesso condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni. In appello, invece, il suo aguzzino era stato assolto, con una motivazione da brividi: “Carattere non accomodante, ma ribelle e combattivo”. La Cassazione ha successivamente definito la sentenza di secondo grado “contraddittoria e manifestamente illogica”, “generica” e “apodittica”, affermando la penale responsabilità penale del padre di Alessandra Battaglia. Tutto ciò che a Battaglia era concesso negli anni di maltrattamenti era uscire per lavorare. Così a 15 anni, lei ha iniziato a lavorare, mettendo da parte dei soldi, con cui “ho pagato i miei studi all’università e nelle migliori accademie di canto lirico”. “Oggi ho una vita sana e felice, nonostante un passato di buio totale”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata