La campionessa di nuoto alla presentazione nella Sala della Regina di Montecitorio a un anno dal femminicidio

Alla Camera dei Deputati nasce la Fondazione Giulia Cecchettin per combattere la violenza e la discriminazione di genere. La presentazione nella Sala della Regina di Montecitorio a un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin da parte dell’ex fidanzato. Testimonial d’eccezione la campionessa di nuoto Federica Pellegrini: “Dobbiamo parlare ai giovani e ai giovanissimi. La cosa fondamentale è la prevenzione. Bisogna far capire ai giovani che nella vita si può fallire e si possono ricevere dei no ma deve esserci sempre rispetto reciproco”, dice la nuotatrice. A ricordare la ragazza il padre, Gino Cecchettin: “A distanza di un anno da una tragedia nasce qualcosa. Questo è anche un segno di resilienza con cui affrontiamo la vita. Alle volte bisogna fare con te alle tragedie e far nascere qualcosa di bello senza farsi prendere dall’odio e dai sentimenti negativi”. Tra i relatori in sala anche la ministra della Natalità, della Famiglia e delle Pari opportunità Eugenia Roccella, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha invece inviato un video-messaggio.

