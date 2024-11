Il presidente Antonio Magi a LaPresse: "Atto dovuto per vedere se ci sono state infrazioni deontologiche"

L’ordine dei medici di Roma è pronto ad aprire un fascicolo disciplinare sulla morte di Margaret Spada, la 22enne di Lentini (Siracusa) deceduta dopo l’anestesia per un intervento di rinoplastica in una clinica privata della Capitale. “Appena avremo i dati dalla procura apriremo un fascicolo sui medici coinvolti in relazione alla parte disciplinare“, ha detto a LaPresse Antonio Magi, presidente dell’ordine. “Sarà un atto dovuto per vedere se ci sono state infrazioni di carattere deontologico. Aspettiamo”. La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo i due titolari dello studio medico a cui Spada si era rivolta per l’operazione, uno studio che non sarebbe stato autorizzato agli interventi chirurgici ma solo a visite pre-operazione. L’autopsia ha evidenziato che la giovane è morta in seguito a due arresti cardiaci, e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di una dose eccessiva di anestetico e di un farmaco vasocostrittore. Possibile che abbia influito anche una malformazione cardiaca congenita della 22enne.

A Lentini i funerali della 22enne

Intanto Lentini ha dato l’ultimo saluto a Margaret Spada con 22 rintocchi di campana, come i suoi anni, e tanti palloncini bianchi – lo stesso colore della bara – liberati in aria. “La morte di una ragazza così giovane, che ha ancora tutta la vita davanti, è un lutto per tutta la comunità. È come se venisse falciato un giglio“, ha detto il parroco Maurizio Pizzo nella sua omelia. “Non ti ho mai vista arrabbiata e triste, perché tu sei unica, buona, genuina, umile, sensibile e rara“, il commosso ricordo della sorella Manuela. In prima fila i genitori e il fidanzato di Margaret, Salvo, con in mano una grande fotografia della ragazza.

