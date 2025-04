foto di archivio

L'incidente in una azienda di Casalmaggiore. In corso le indagini

Ancora un incidente mortale sul lavoro nel nostro Paese. Questa mattina in una azienda di Casalmaggiore, nel Cremasco, un uomo di 58 anni è rimasto schiacciato sotto una pressa schiaccia cartone. Inutili i soccorsi che, una volta arrivati, hanno solo potuto constatare il decesso. In corso le indagini: al momento non è chiaro se il 58enne si sia sentito male prima, finendo sotto la pressa mentre era in azione.

