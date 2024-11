Popolare tra i giovani per lo sballo, la sostanza viene usata anche in campo medico e industriale

A base di “protossido di azoto” il gas esilarante torna di moda come droga da sballo. I giovani lo usano come per i suoi effetti euforizzanti riempiendo dei palloncini con questa sostanza e inalandola a grandi boccate. Il gas viene utilizzato anche in campo medico, come analgesico e anestetico. Incolore, non infiammabile e dall’odore lievemente dolce viene impiegato anche nel settore industriale. Già nel ‘700 era usato durante le feste della società borghese, le cosiddette laughing gas parties, ed ancora oggi, secondo le statistiche è la seconda sostanza ricreativa più usata dopo la cannabis.

Gli effetti della droga della risata

Tra gli effetti più comuni ci sono la leggerezza corporea, i cambiamenti nelle percezioni tattili, visive e uditive, disorientamento, vertigini, diminuzione dei livelli d’ansia, aumento del senso dell’umorismo. Il gas esilarante può essere pericoloso se assunto in grandi quantità provocando effetti collaterali come la perdita di coscienza, il calo di pressione, aritmia o morte per arresto respiratorio. L’inalazione sopprime il bisogno d’aria, pertanto se l’assunzione non è alternata con inspirazioni ricche d’ossigeno può portare all’asfissia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata