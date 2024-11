Sono migliaia le persone che hanno sfilato sabato a Roma per la climate parade, la parata cittadina che da piazza Vittorio a largo Preneste ha voluto accendere i riflettori sull’emergenza climatica in corso. Tantissime realtà civiche, sigle, ma anche singoli cittadini si sono uniti alla manifestazione, portando colore, musica e passione per le strade della città. Tanta partecipazione anche tra i più piccoli. Striscioni e slogan hanno fatto da contorno all’intero corteo, in cui non sono mancati flash-mob, balli e maschere: ‘Stiamo combattendo contro la crisi climatica che ci avvolge, contro le scelte sbagliate dei governi e combattiamo perché dalla Cop29 di Baku arrivi qualche risultato’ dice a LaPresse Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio: ‘Cosa rappresentano quelle maschere? Tutta la multispecie che scende in piazza per gridare con forza il proprio diritto ad esistere su questa terra.

