Il giovane ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto

Centinaia di persone, amici e familiari, si sono radunati nella chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio, in via Ricotti, a Milano, per i funerali di Enzo Caparra: il 20enne morto in un incidente in via Pellegrino Rossi, ad Affori, sabato 2 novembre. In tanti sono accorsi con moto e fumogeni per dare l’ultimo saluto al giovane, travolto da un’auto mentre si trovava a bordo di uno scooter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata