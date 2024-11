Foto dall'archivio

Stando alle prime informazioni, potrebbe trattarsi di un senza fissa dimora

Un uomo di 45 anni è stato ritrovato senza vita, intorno alle 6.40, in via Bastia, a Milano. Stando alle prime informazioni, potrebbe trattarsi di un senza fissa dimora. Sul posto sono giunti i soccorritori di Areu 118, che hanno potuto solo constatare la morte dell’uomo. Sono in corso le indagini da parte della polizia per ricostruire l’accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata