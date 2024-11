Foto dall'archivio

Il furto è stato scoperto dai vigilantes che hanno chiamato il 112

Borse per un valore di 140 mila euro sono state rubate la notte scorsa nella boutique di Valentino in piazza Mignanelli, in pieno centro a Roma, a pochi passi da piazza di Spagna. Il furto è stato scoperto dai vigilantes che hanno chiamato il 112.

Sul posto, oltre al responso del punto vendita, l’autoradio del commissariato di polizia Esquilino. Indaga il distretto di Trevi Campomarzio.

