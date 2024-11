La violenza il 7 luglio 2023 nella zona del Foro Italico

Sono stati condannati per violenza sessuale per avere stuprato una ragazza di diciannove anni a Palermo. La notte del 7 luglio dello scorso anno, nel cantiere abbandonato del Foro Italico Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Cristian Barone, Elio Arnao, Samuele La Grassa si accanirono sulla giovane, filmando con il telefono la violenza di gruppo. Lo sentenzia il presidente del collegio Roberto Murgia che oggi pomeriggio ha condannato per violenza sessuale aggravata Flores a 7 anni, Di Trapani a 7 anni, Maronia a 7 anni, Barone a 6 anni e 4 mesi, Arnao a 7 anni e La Grassa a 4 anni. Il settimo ragazzo R.P., l’unico minorenne, è stato condannato in primo e secondo grado a 8 anni e 8 mesi di reclusione. Per lui la sentenza d’Appello è arriva pochi giorni fa.

