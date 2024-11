Il ragazzo investito è arrivato dal luogo dell’incidente. Ha riportato delle gravissime ferite agli arti inferiori che gli hanno procurato una importante perdita di sangue già sul posto. All’arrivo in ospedale abbiamo osservato lesioni importanti sia ai muscoli che alle ossa delle gambe. In sala operatoria è stato possibile salvare solo una gamba l’altra era gravemente compromessa. Si è resa necessaria una amputazione al di sopra del ginocchio per salvare la vita del ragazzo. E’ stato poi trasferito in rianimazione, ancora sedato e ventilato stiamo stabilizzando le sue condizioni generali ma la perdita di sangue è stata importante e al momento le condizioni sono gravi e la prognosi è riservata”. Così il dottor Emiliano Cingolani, responsabile reparto shock e trauma dell’ospedale Forlanini, chiarisce la situazione di uno tre agenti di polizia locale investiti da un’auto la scorsa notte a Roma, durante i rilievi di un incidente stradale.

