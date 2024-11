La ragazza è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Ancona. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un gesto volontario

Una studentessa di quindici anni è precipitata da una finestra del secondo piano al liceo scientifico ‘Leopardi’ di Recanati in provincia di Macerata. È accaduto giovedì mattina, poco dopo l’ingresso della giovane in classe. La 15enne, assistita a scuola da un insegnante di sostegno, è stata subito soccorsa e trasferita in codice rosso all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Quando è stata soccorsa era vigile, ma avrebbe riportato diversi traumi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi, ancora al vaglio dei militari, c’è anche quella legata a un gesto volontario.

