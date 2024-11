Sono due uomini di 77 e 43 anni

Intervento dei vigili del fuoco la scorsa notte a Firenze, in via Antonio Susini, per un incendio divampato in un appartamento, al piano rialzato di un edificio composto da due livelli.

Due uomini, un 77enne e un 43enne, sono stati soccorsi dai familiari che abitano al piano soprastante e dal personale sanitario che li ha stabilizzati e trasportati in ospedale. I vigili del fuoco, entrati all’interno dell’appartamento, completamente invaso dai fumi della combustione, hanno estinto l’incendio che ha interessato in maniera importante una camera e causato danni da calore e fumi nel resto dell’abitazione. Al termine delle operazioni è stata dichiarata la non fruibilità dell’appartamento e di una stanza del piano superiore.

