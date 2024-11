L'uomo sorpreso dai carabinieri in un bar

Taranto: evade dai domiciliari 4 volte in un mese, arrestato

Evaso quattro volte dai domiciliari in un mese. A San Giorgio Jonico, in carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo, nel passare nei pressi di un distributore di carburanti, hanno notato, all’interno del bar, un uomo intento a consumare una bibita, che alla vista dei carabinieri ha provato a non farsi riconoscere. Ed è stato proprio questo atteggiamento ad attirare l’attenzione dei militari perché l’uomo, dallo scorso marzo è sottoposto al regime della detenzione domiciliare e perché già denunciato, nell’ultimo mese, quattro volte, proprio dai Carabinieri, per evasione. Il 46enne è stato arrestato ed è stato condotto di nuovo nella sua abitazione.

