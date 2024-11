Ritardi fino a due ore e treni cancellati per lo sciopero del personale di Italo, Trenitalia e Trenord, indetto su scala nazionale per la giornata di oggi dopo l‘aggressione del capotreno avvenuta ieri su un convoglio regionale tra Genova e Busalla. Tanti disagi per i viaggiatori alla stazione di Termini, a Roma, che si sono così visti cambiare forzatamente i propri piani di viaggio. Attese e lunghissime code per gli uffici di Trenitalia e Italo, nel tentativo di trovare soluzioni alternative

