Il vescovo Cevelotto: "Sei diventata figlia, sorella e amica di tutti". Gli amici: "Il tempo per conoscerti è stato poco"

Ai funerali di Aurora Tila, la 13enne deceduta a Piacenza dopo essere precipitata da un terrazzino dello stabile in cui viveva e per la cui morte è stato fermato l’ex fidanzato 15enne, stanno partecipando, visibilmente commossi in lacrime, gli amici e le amiche, oltre ai suoi compagni di scuola. Ad accoglierla, al Duomo di Piacenza, con palloncini e cartelloni in sua memoria, anche un momento di silenzio e di raccoglimento.

Il Vescovo: “Aurora diventata figlia, sorella e amica di tutti”

A celebrare le esequie il vescovo di Piacenza, Adriano Cevelotto. “Quello che stiamo vivendo è uno di quelli eventi che accorciano le distanze e ci fanno sentire parte gli uni degli altri. Aurora è diventata figlia, sorella, nipote e amica di tutti e di ciascuno”, ha detto il porporato durante l’omelia. “C’è profonda partecipazione a una vicenda assurda che ha lasciato e lascia senza parole, attoniti”, ha continuato Cevelotto.

“Aurora è stata strappata dalla vita, dai suoi cari, dagli amici; è stata strappata una piantina piena di boccioli, che erano le sue speranze”, ha spiegato il vescovo secondo cui: “Volere il bene delle nuove generazioni richiede di essere al servizio della fiducia. Una comunità che non combatte la paura e la sfiducia per il domani e che non riesce a custodire il futuro dei figli è destinata a non averne”. Ai funerali della 13enne era presente anche la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, che ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Vicino alla bara della giovane, amici e compagni di scuola hanno lasciato rose bianche e un orsacchiotto.

La sorella: “Ciao principessa, ciao bellissima”

“Ciao principessa, ciao bellissima”. L’ha salutata così, al termine del funerale, Victoria Tila, sorella di Aurora, la 13enne deceduta a Piacenza dopo essere precipitata da un terrazzino dello stabile in cui viveva e per la cui morte è stato fermato l’ex fidanzato 15enne. Il feretro della ragazza ha lasciato il Duomo e la piazza tra gli applausi e i pianti dei tanti ragazzi giovani presenti, visibilmente commossi. Come ultimo saluto, sono stati liberati in aria dei palloncini bianchi. “Vai Aurora vai”, ha detto ancora la sorella, accompagnata dalle amiche della ragazza.

Gli amici: “Il tempo per conoscerti è stato poco”

“Per Aurora: il tempo per conoscerti è stato poco, ma stiamo pensando alla tua famiglia e al dolore che sta attraversando”. Questo è il messaggio che, durante i funerali, hanno voluto dare i compagni e le compagne di scuola di Aurora Tila, la 13enne deceduta a Piacenza dopo essere precipitata da un terrazzino dello stabile in cui viveva e per la cui morte è stato fermato l’ex fidanzato 15enne. Tanti ragazzi giovani hanno partecipato alle esequie visibilmente commossi.

