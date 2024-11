E’ previsto per il 4 novembre alle ore 7 l’arrivo nel porto di Livorno della Life Support di Emergency, con a bordo 72 naufraghi soccorsi il 31 ottobre in due diversi interventi nella zona Sar Maltese.

“Ci stiamo dirigendo verso il porto assegnato, per la Life Support è la quinta volta che arriviamo a Livorno per lo sbarco. Le condizioni meteo marine sono accettabili, tutto lo staff si sta occupando delle persone soccorse, tutte in salute discreta” dice il capitano Domenico Pugliese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata