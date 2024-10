Tragedia nel Nuorese per un grave incidente stradale

Tragedia nel Nuorese, per un incidente stradale che ha provocato la morte di quattro giovani. L’incidente è avvenuto a Fonni.

Le vittime hanno tra i 17 e i 20 anni. L’auto, una Fiat Punto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo in curva, ribaltandosi e finendo in una scarpata a bordo strada della Sp69 e gli occupanti sono stati sbalzati fuori dalla macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco nuoresi insieme con gli operatori del 118.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Chi erano le vittime dell’incidente a Fonni

Il più piccolo tra le vittime dell’incidente si chiamava Lorenzo Figus: aveva 17 anni. Gli altri ragazzi che hanno perso la vita sono: Michele Coinu e Michele Soddu, entrambi 20enni e Marco Innocenti, 18 anni. Sulla strada, stando ai primi rilievi dei carabinieri, sono presenti segni di frenata, prima che l’auto si ribaltasse e finisse nel burrone.

Escluso il coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente, mentre si sta cercando di ricostruire l’accaduto e di accertare chi dei 4 fosse alla guida dell’auto.

I quattro ragazzi lavoravano tutti insieme in un salumificio di Fonni. Ieri hanno finito il turno di lavoro alle 14.30 e, dopo aver smontato, erano usciti tutti e quattro come spesso facevano. Secondo le testimonianze raccolte finora, i quattro sono stati visti girare in paese fino alle 17 circa, poi nessuno li ha più incrociati, tanto che amici e familiari avevano iniziato a preoccuparsi e a cercarli. I genitori di uno di loro non sono in paese, partiti qualche giorno fa per una crociera, stanno tentando di tornare.

