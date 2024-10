E' accaduto nei pressi di un cantiere edile

Un giovane di 16 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto ad Empoli, in provincia di Firenze. Il ragazzo era a bordo di una motard quando per cause da accertare si è scontrato con un’auto, nei pressi di un cantiere edile. Il giovane è stato trasportato dal 118 d’urgenza all’ospedale San Giuseppe, dove poco dopo è deceduto.

