Foto dall'archivio

Quando i soccorsi di Areu 118 sono giunti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso

Un operaio di 50 anni è morto stamani in un incidente sul lavoro avvenuto in via Foppetta a Ponteranica, in provincia di Bergamo. L’uomo è stato travolto dal crollo di un muro in un cantiere. Quando i soccorsi di Areu 118 sono giunti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell’ordine. Il cantiere era quello della T2, la linea di tramvie in costruzione nella Bergamasca.

