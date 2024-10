Era proprietario di gruppi Telegram per riunire sostenitori dello Stato Islamico

Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Stato di Potenza. Il giovane, secondo le indagini, faceva parte di almeno un gruppo Instagram composto da seguaci dell’Isis e sarebbe il proprietario di almeno due gruppi Telegram creati per riunire “sostenitori dell’Islamic State (IS) e promuovere la creazione di una wilava (provincia) dell’IS in Italia”, come spiega la procuratrice Anna Gloria Piccininni in una nota. Gli investigatori nel corso del loro lavoro d’indagine hanno scoperto che il 14enne sarebbe stato attivo nella creazione e pubblicazione di contenuti pro-IS nonché fruitore di video che mostrano attacchi suicidi preparati da minorenni.

