E' accaduto a Pollena Trocchia

A Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, i carabinieri della Tenenza di Cercola hanno perquisito alcuni ragazzini tra i 13 e i 14 anni. Nelle tasche di uno di loro i militari dell’Arma hanno trovato una mannaia, lunga 27 centimetri: “Ci dobbiamo difendere, non si sa mai”, la risposta dei minorenni ai carabinieri. Un altro 14enne, invece, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina lungo 22 centimetri. I minori sono stati denunciati e consegnati ai rispettivi genitori. Solo qualche giorno fa, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno trovato un 16enne in possesso di un coltello a farfalla mentre era in compagnia di altri coetanei in corso Umberto I. Quel coltello messo in bella vista che esce dalla tasca dei pantaloni sfoggiato come un trofeo. Di qualche notte fa anche l’episodio avvenuto a Volla dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per spaccio e porto d’armi un 17enne incensurato. Il ragazzo era stato fermato in via De Filippo e trovato in possesso di hashish e di un coltello a serramanico “perché la zona non è tanto tranquilla ed è meglio girare armati”.

