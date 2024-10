Un autocarro è finito fuori carreggiata lungo la statale 16: le vittime avevano 33 e 31 anni. Un 42enne è deceduto dopo essersi scontrato con un'altra auto

Incidente stradale mortale nel Foggiano: due le vittime e un ferito, lungo la statale 16, tra Foggia e San Severo, vicino al bivio di Ripalta. Stando a quanto si apprende un autocarro, con tre persone a bordo, è finito fuori strada. Per i passeggeri del mezzo non c’è stato niente da fare: avevano 33 e 31 anni. Ferito il conducente. Da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco di San Severo (Foggia) e i carabinieri.

Rimanendo sempre in Puglia, un’altra persona ha perso la vita in un incidente. Si tratta di un uomo di 42 anni, deceduto per le ferite riportate nello scontro avvenuto nella serata di ieri alla periferia di Surbo (Lecce). Due le auto coinvolte nell’impatto. Stando a quanto si apprende, il 42enne, padre di due figli, stava rientrando a casa dopo aver terminato il turno di lavoro al cimitero comunale. Da chiarire le cause dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata