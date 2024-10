Nei giorni scorsi é stato notificato l'avviso di conclusione indagini firmato dal procuratore Giovanni Di Leo

Ci sarebbero state pressioni nei confronti di Gaetano Tafuri e Giovanni Amico, ex presidente e ex direttore dell’aeroporto di Lampedusa per “dare indebitamente in sub concessione la gestione del deposito di carburante nello scalo dell’isola”. Per questo tentativo di concussione la procura di Agrigento ha indagato il direttore generale di Enac Alessio Quaranta e altre 22 persone. Nei giorni scorsi é stato notificato l’avviso di conclusione indagini firmato dal procuratore Giovanni Di Leo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata