Il marito di Marina Cavalieri, la 62enne trovata dal nipote senza vita nella tarda mattinata di ieri nella sua casa di Medesano, in provincia di Parma, è stato fermato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. A comunicarlo sono i carabinieri, tramite il tenente Giovanni Vallefuoco, comandante della Compagnia di Salso. Ieri mattina, i militari sono stati chiamati dal parente della 62enne, un’infermiera in pensione, dopo che l’aveva trovata morta con un colpo d’arma da fuoco alla testa.

La donna conviveva con il marito che, ieri, si è reso irreperibile, fino a quando è stato localizzato a Orbetello, in provincia di Grosseto, dove era andato a bordo dell’auto della moglie. Nel corso della perquisizione nell’abitazione della coppia, in Strada Santa Lucia, nella località di Sant’Andrea Bagni, i carabinieri hanno rinvenuto l’arma probabilmente utilizzata per commettere il femminicidio. Si tratta di una carabina di piccolo calibro, regolarmente denunciata.

