Finisce il periodo dell'ora legale, le lancette andranno spostate un'ora indietro

Arrivederci ora legale, il 2024 si appresta ad accogliere l’ora solare. Le giornate ‘lunghe’ stanno per terminare. Il cambio di orario ci sarà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Alle 3 di notte le lancette andranno spostate indietro di un’ora: si dormirà, quindi, un’ora in più. L’ora solare arriva a circa un mese dall’inizio dell’autunno e resterà in vigore fino alla fine di marzo: l’ora legale tornerà nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2025.

Come nasce l’ora legale

Il cambio dell’ora è seguito all’invenzione dell’ora legale, adottata per sfruttare meglio l’irradiazione del sole durante il periodo estivo. In Italia, l’ora legale è stata introdotta durante la Prima Guerra Mondiale per limitare l’uso della luce artificiale. Dal 1940 al 1948 fu abolita e ripristinata diverse volte a causa della Seconda Guerra Mondiale, per poi essere adottata definitivamente con la legge 503 del 1965. In Europa, è ormai da tempo in corso un dibattito sulla possibilità di abolire l’ora solare o quella legale, con la possibilità di fissare una media tra le due.

Cosa cambia, gli effetti sulla salute

Lo scopo dell’ora legale è anche quello di consentire un risparmio energetico grazie al minore utilizzo dell’illuminazione elettrica. Nei giorni successivi al cambio dell’ora sono stati riscontrati disturbi che vanno dagli sbalzi d’umore all’insonnia causata da una sorta di effetto jet-leg. Gli esperti consigliano di evitare consumare pasti leggeri, evitare di dormire durante il giorno e non fare troppo tardi la sera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata