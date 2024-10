Immagine di repertorio

La tragedia è avvenuta in mattinata a Galatina

Incidente mortale sul lavoro nel Leccese: la vittima è un operaio di 47 anni, rimasto schiacciato da un camion in manovra. La tragedia è avvenuta in mattinata a Galatina. Stando a quanto si apprende, l’operaio, originario di Collemeto (Lecce), era appena arrivato sul posto per montare l’impalcatura necessaria per lavori di ristrutturazione alla facciata di un immobile. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia e gli ispettori dello Spesal.

