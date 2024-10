Il mezzo posteggiato in piazza Duomo per il festival 'Emobility'

Un’insolita scritta, “Assumiamo conducenti”, è apparsa sul display di un autobus dell’azienda dei trasporti milanese (Atm), parcheggiato in piazza Duomo. Questo curioso annuncio ha attirato l’attenzione nell’ambito dell’ottava edizione dell’Emobility Festival, un evento che esplora a 360 gradi il futuro della mobilità elettrica, in corso a Milano fino al 25 ottobre.

Da mesi, Atm sta cercando di contrastare la carenza di autisti lanciando una campagna di reclutamento che prevede incentivi e corsi per ottenere la patente necessaria a guidare i mezzi pubblici. L’iniziativa è volta a rafforzare il personale in un momento in cui il settore dei trasporti pubblici sta affrontando sfide significative legate alla sostenibilità e all’innovazione.

(Photo by Marco Ottico/Lapresse)

