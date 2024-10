La cerimonia alla chiesa evangelica Veritas

(LaPresse) Amici, conoscenti, familiari. Centinaia le persone che hanno affollato la chiesa evangelica Veritas di Rozzano per l’ultimo saluto a Manuel Mastrapasqua, il giovane ucciso a coltellate per un paio di cuffie dal 19enne Daniele Rezza. Tantissimi i palloncini bianchi e azzurri esposti fuori dalla chiesa per accogliere il feretro del giovane. La bara, adornata da fiori bianchi, è stata immediatamente raggiunta dalla famiglia del 31enne: la mamma, il fratello minore, la sorella e la fidanzata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata