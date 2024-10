L'inchiesta nasce dalla denuncia presentata dalla figlia

Inchiesta della Procura di Lecce per omicidio colposo dopo la morte di una donna di 77 anni residente in Salento, deceduta il 30 settembre scorso, durante la prima seduta di chemioterapia all’ospedale Vito Fazzi del capoluogo. L’inchiesta scaturisce dalla denuncia presentata dalla figlia. Otto gli indagati, tra medici e infermieri. Il pm Alessandro Prontera ha affidato a due medici legali l’incarico per svolgere l’autopsia.

