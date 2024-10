La nota del sindaco Antonio Iazzi ha annunciato un ricorso cautelare per chiedernee anche il cambio del nome

A pochi giorni dalla sua uscita sulla piattaforma Disney Plus, il Comune di Avetrana ha chiesto all’autorità giudiziaria di non far andare in onda ‘Avetrana- Qui non è Hollywood’, la serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi che dovrebbe essere disponibile il prossimo 25 ottobre. “L’amministrazione comunale di Avetrana (Taranto), attraverso i suoi avvocati, ha depositato un ricorso cautelare d’urgenza per chiedere la rettifica della denominazione della serie tv ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ e la sua “sospensione immediata”, ha annunciato in una nota il sindaco Antonio Iazzi. Inoltre, prosegue la nota, l’amministrazione “disconosce altresì voci di presunti accordi o partecipazione a introiti per il Comune” e “si riserva di valutare possibili azioni legali“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata