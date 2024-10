A Rozzano l'ultimo saluto al 31enne ucciso durante una rapina

Applausi e palloncini bianchi e azzurri hanno dato l’ultimo saluto a Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata dal 19enne Daniel Rezza durante una rapina, al termine del funerale nella chiesa evangelica di Rozzano. Il feretro del ragazzo è uscito tra due ali di folla che si è radunata in via Cavour. Commosso il ricordo degli amici di sempre come Michela, compagna di scuola delle elementari, che ha portato un pacco di foto che ritraggono Manuel bambino con i compagni di scuola: “Lui era così, con questo visino qui, un’anima buona, un po’ timidino e introverso, ma lo sguardo di Manuel è quello che non ti dimentichi mai”.

Anche Simone, che durante la funzione ha letto un messaggio, ricorda l’amico come una brava persona e che alla domanda se ci potrà essere spazio per perdonare chi ha causato tanto dolore, risponde: “Ci sarà, forse più avanti ma per ora la speranza è che venga fatta giustizia”.

