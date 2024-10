L'Enav: "Risolto problema sala radar Nord Ovest, verso normalità"

Disagi e rallentamenti nella circolazione aerea e ritardi si sono registrati nel traffico aereo di alcuni aeroporti italiani per problemi ai radar. Fra gli scali che hanno registrato rallentamenti, Linate, come appreso da Sea. I problemi ai radar sarebbero legati ai sistemi dell’Enav, che gestisce il traffico aereo da torri di controllo e Centri di controllo d’area sul territorio nazionale.

“Il traffico aereo sta tornando alla normalità“, afferma l’Enav, sentito da LaPresse. “E’ stato risolto il problema tecnico che per 40 minuti ha riguardato il sistema operativo della sala del centro di controllo Enav di Milano che gestisce lo spazio aereo del nordovest in Italia, cioè Lombardia, Piemonte e Liguria”, spiegano dall’Enav, che informa che si sta ritornando, da diversi minuti, gradualmente alla normalità, col sistema operativo principale tornato a operare regolarmente. I rallentamenti, ritardi, disagi, con anche dei voli dirottati e bloccati, hanno riguardato scali come Linate, Malpensa, Torino e Genova.

