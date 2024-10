Sorpresi dalla polizia nell'area di servizio Garda sull'A22 hanno tentato la fuga: erano ricercati dagli agenti spagnoli

La Polizia di Stato ha arrestato tre giovani spagnoli – un 28enne, un 26enne e una ragazza di 18 anni – ritenuti responsabili dell’uccisione di un altro giovane connazionale, avvenuta pochi giorni fa in Spagna. I tre avrebbero tentato la fuga in Austria passando per l’Italia, dove sono incappati in un controllo della polizia.

Nel pomeriggio di ieri la pattuglia autostradale in servizio lungo l’Autostrada A22 ha individuato e controllo un’auto con targa spagnola, parcheggiata nei pressi dell’area di servizio Garda. Gli occupanti della macchina – i tre ragazzi spagnoli –, che nel frattempo stavano uscendo dal bar dell’area di servizio, alla vista degli operatori sono saliti in auto e hanno tentato di darsi alla fuga.

Gli agenti hanno così deciso di bloccarli, e attraverso l’interrogazione della banca dati hanno scoperto che erano ricercati dalla polizia spagnola con l’accusa di aver commesso un omicidio in Spagna. L’omicidio si sarebbe consumato nei pressi di un pub nella notte del 13 ottobre, la vittima sarebbe un uomo, l’ex fidanzato della 18enne. L’arma utilizzata sarebbe un fucile, con cui i giovani avrebbero sparato a meno di un metro di distanza dalla testa della vittima. Dopo il fatto i tre sarebbero fuggiti con la stessa auto sulla quale sono stati fermati in Italia.

