I sette bengalesi e cinque egiziani saranno condotti nel centro di accoglienza per richiedenti asilo

Arrivata al porto di Bari la motovedetta della Guardia costiera italiana “Visalli” che ha riportato in Italia i 12 migranti provenienti dal centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania, per i quali il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento all’interno della struttura balcanica. I Migranti, 7 bengalesi e 5 egiziani, saranno condotti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari.

