Presenti anche tutti i leader dell'opposizione, tranne Matteo Renzi

Sono circa 20mila le persone che sono arrivate a Roma da tutta Italia per partecipare alla manifestazione contro la critica situazione del settore dell’automotive in Italia. Il corteo, che da piazza Barberini è arrivato a in piazza del Popolo, è stato indetto in maniera congiunta dalle tre sigle sindacali principali, Cgil, Uil e Uil. Insieme a loro, presenti i sindacati di categoria Fiom, Uilm e Fim. Tantissima partecipazione anche da parte della politica, che ha visto la presenza di tutti i leader delle opposizioni, ad eccezione di Matteo Renzi.

