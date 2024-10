La 21enne accusata di omicidio e soppressione di cadavere dei due neonati rinvenuti nel giardino della sua villetta

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha disposto il carcere per Chiara Petrolini, la 21enne accusata di omicidio e soppressione di cadavere dei due neonati rinvenuti nel giardino della villetta a Traversetolo, provincia di Parma. Il tribunale ha accolto integralmente l’impugnazione proposta dalla Procura di Parma, diretta da Alfonso D’Avino, disponendo la custodia in carcere per l’omicidio del 7 agosto 2024 e per le soppressioni di cadavere relative al neonato ritrovato il 7 agosto e all’episodio del secondo bambino partito il 12 maggio 2023. Il riesame ha disposto “la cattura dell’indagata e il suo accompagnamento in un istituto di custodia” e la sospensione dell’esecuzione fino a quando la decisione non sarà definitiva.

