Sequestrati 9 milioni di euro

Quattordici misure cautelari per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e riciclaggio. Queste le accuse contestate dalla procura europea e da quella di Marsala nei confronti di 23 indagati, fra cui politici e burocrati del trapanese. Le indagini coordinate dalla guardia di finanza hanno scoperto l’utilizzo di fondi europei per finanziare movimenti politici.

Sono scattate ordinanze di arresti domiciliari per l’ex senatore Pd Antonino Papania (già in carcere), Angelo Rocca (dirigente regionale dell’Mpa e responsabile provinciale del movimento Via), Manfredi Vitello e Ignazio Chianetta (responsabile di Via a Marsala). Altri provvedimenti sono interdittive e divieto di dimora nel comune di appartenenza. I finanzieri hanno poi sequestrato nove milioni di euro.

Secondo quanto ricostruito dai procuratori europei Amelia Luise e Geri Ferrara i due movimenti Via e Mpa utilizzavano per sostentarsi i fondi europei erogati dagli enti “Ce.si.fo.p.” (Centro Siciliano per la formazione professionale), “I.r.e.s” (Istituto di studi e ricerche economiche e sociali) e “Associazione Tai”.

