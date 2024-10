Nel mirino l'agguato a Enzo Anghinelli, altro uomo della curva sud rossonera, colpito alla testa da un proiettile nell'aprile 2019

I pubblici ministeri di Milano, Paolo Storari e Leonardo Lesti, hanno disposto il fermo di indiziato di delitto di Daniele Cataldo, braccio destro del capo ultras del Milan Luca Lucci, per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, altro uomo della curva sud rossonera colpito alla testa da un proiettile il 12 aprile 2019 in via Cadore a Milano. Lucci, arrestato lo scorso 30 settembre nella maxi inchiesta sulle tifoserie organizzate, è indagato per concorso in omicidio.

Anghinelli finì in coma per quell’agguato consumato da due uomini a bordo di un motorino mentre si trovava seduto nell’abitacolo della sua auto e si salvò per miracolo. Il fermo disposto da Storari, titolare con la pm Sara Ombra del fascicolo ‘Doppia curva’ sui legami fra gli ultras e la criminalità organizzata e i traffici illeciti dentro e fuori lo stadio di san Siro, e il collega Lesti (originario titolare del procedimento per il tentato omicidio Anghinelli), arriva a oltre 5 anni dai fatti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata