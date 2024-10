E' successo vicino al liceo Martino Filetico, a Ferentino. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita

Una lite per futili motivi tra due 16enni è sfociata in un accoltellamento: è successo davanti al liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone. Il giovane è stato portato in ospedale a Frosinone ma sarà trasferito a Roma. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

