Il Capo dello Stato alla cerimonia che ricorda la strage del 20 ottobre 1944

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso parte alla cerimonia commemorativa dei Piccoli martiri di Gorla, nel quartiere omonimo di Milano, la strage del 20 ottobre 1944 in cui persero la vita anche 184 bambini. “È una tragedia insensata, è inimmaginabile il male, ma inimmaginabile per chiunque, non soltanto per voi. Sono qui per questo. Sono passati 80 anni ma il dolore non si dimentica, per una tragedia così grande”, ha detto il Capo dello Stato. Durante la cerimonia, è stata esposta una bandiera palestinese.

