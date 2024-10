Screenshot da Instagram

La sentenza del tribunale di Teramo nei confronti dell'attaccante Michael Liguori: avrebbe abusato di una 14enne

Michael Liguori, attaccante del Padova in Serie C, è stato condannato lo scorso 10 ottobre a 3 anni e 4 mesi di reclusione in primo grado dal tribunale di Teramo per violenza sessuale su una 14enne. Il reato risalirebbe a luglio di 6 anni fa, quando, ad Alba Adriatica (Teramo), il calciatore marchigiano, allora 19enne, insieme a un amico suo coetaneo avrebbe abusato di due ragazzine di 14 e 16 anni con cui i due giovani avevano un appuntamento serale nella locale stazione dei treni. Il calciatore e l’amico non hanno negato di avere avuto rapporti con le giovani ma sostengono che i rapporti fossero consensuali, affermando che fossero state proprio le minori a insistere per avere dei rapporti. L’avvocato degli imputati, Mauro Gionno, ha annunciato che farà ricorso in appello perché la sentenza sarebbe’ inaccettabile’, ma intanto Liguori è sceso in campo il 12 ottobre con la sua squadra nel match a Gorgonzola contro la Giana Erminio. E sui social sono scoppiate le polemiche.

